वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड

दलीप ट्रॉफी 2026: वैभव सूर्यवंशी पहले प्रथम श्रेणी शतक से चूके, तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड

लेखन भारत शर्मा 12:34 pm Aug 31, 202612:34 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर सेंट्रल जोन के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतकीय पारी (92) खेली। हालांकि, वह महज 8 रन से अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक पूरा करने से चूक गए। इसके साथ ही उन्होंने दलीप ट्रॉफी इतिहास में 57 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आइए उस पर नजर डालते हैं।