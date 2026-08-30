दलीप ट्रॉफी 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल में संभाली ईस्ट जोन की कप्तानी

टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया था, लेकिन रविवार को किस्मत ने उन्हें सीधे नेतृत्व का मौका दे दिया।

सेंट्रल जोन की पहली पारी के 19वें ओवर में कप्तान और विकेटकीपर ईशान किशन की दाहिनी कलाई पर चोट लग गई थी।

प्राथमिक उपचार के बाद भी आराम न मिलने पर उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।

उसके बाद कुमार कुशाग्र ने विकेटकीपिंग संभाली, जबकि उपकप्तान होने के नाते सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपी गई।