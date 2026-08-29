वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाने के बाद दिया अहम बयान

दलीप ट्रॉफी 2026: वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाने के बाद दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 03:54 pm Aug 29, 202603:54 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 में 15 साल की उम्र में अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी को लेकर चर्चा में हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ ईस्ट जोन की धमाकेदार जीत में इस बाएं हाथ के स्पिनर ने दूसरी पारी में 3 ओवरों में 11 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और विरोधी टीम की कमर तोड़ दी। इस प्रदर्शन के बाद सूर्यवंशी ने अपने गेंदबाजी को लेकर अहम बयान दिया है।