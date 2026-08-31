दलीप ट्रॉफी 2026: तिलक वर्मा ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए उनके आंकड़े

नॉर्थ जोन 195 रनों के जवाब में साउथ जोन को 39 रन पर दूसरा झटका लगा था।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आए तिलक ने एक छोर को थाम लिया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे।

एक समय टीम का स्कोर 80/5 हो गया। इसके बाद तिलक ने श्रेयस गोपाल (88) के साथ छठे विकेट के लिए 175 रन की साझेदार कर टीम को मुश्किल से निकाला।

तिलक अभी 225 गेंदों में 7 चौकों से 106 रन बनाकर नाबाद हैं।