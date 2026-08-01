रजत पाटीदार दलीप ट्रॉफी 2026 में करेंगे सेंट्रल जोन की कप्तानी (तस्वीर: फाइल)

दलीप ट्रॉफी 2026: रजत पाटीदार करेंगे सेंट्रल जोन की कप्तानी, इन खिलाड़ियों को भी मौका

लेखन भारत शर्मा 08:02 pm Aug 01, 202608:02 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए मध्य प्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार को सेंट्रल जोन की कप्तानी सौंपी गई है। टूर्नामेंट की शुरुआत 23 अगस्त को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगी। टीम में रिंकू सिंह, हर्ष दुबे और यश ठाकुर के रूप में तीन अन्य भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। रिंकू को उपकप्तान बनाया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल जैन, दुबे और जीशान अंसारी के साथ स्पिन गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे।