दलीप ट्रॉफी 2026: रजत पाटीदार करेंगे सेंट्रल जोन की कप्तानी, इन खिलाड़ियों को भी मौका

दलीप ट्रॉफी 2026: रजत पाटीदार करेंगे सेंट्रल जोन की कप्तानी, इन खिलाड़ियों को भी मौका
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए मध्य प्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार को सेंट्रल जोन की कप्तानी सौंपी गई है। टूर्नामेंट की शुरुआत 23 अगस्त को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगी। टीम में रिंकू सिंह, हर्ष दुबे और यश ठाकुर के रूप में तीन अन्य भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। रिंकू को उपकप्तान बनाया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल जैन, दुबे और जीशान अंसारी के साथ स्पिन गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे।
अन्य
अमन मोखाडे और आयुष पांडे को मिला बेहतर प्रदर्शन का इनाम
सेंट्रल जोन की टीम में अमन मोखाडे भी शामिल हैं, जिन्हें 2025-26 रणजी सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इंडिया-A टीम में जगह मिली है।
ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, विदर्भ के सलामी बल्लेबाज ने 11 पारियों में 76 के औसत से 760 रन बनाए हैं।
मोखाडे की तरह, छत्तीसगढ़ के सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे को भी श्रीलंका में इंडिया-A के लिए डेब्यू करने के बाद चयनकर्ताओं ने सेंट्रल जोन टीम में चुन लिया है।
मौका
अन्य खिलाड़ियों में इन्हें मिला मौका
टीम के तेज गेंदबाजी विभाग में ठाकुर, विदर्भ के नचिकेत भूटे और मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अरशद खान शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के आर्यन जुयाल को विकेटकीपर के रूप में रखा गया है, जबकि कुणाल सिंह राठौर को उनके बैकअप के रूप में नामित किया गया है।
मौजूदा चैंपियन को पहले दौर में बाई दिया गया है और वे सीधे 30 अगस्त को ईस्ट जोन या नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे।
जानकारी
दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए सेंट्रल जोन की टीम
सेंट्रल जोन की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडे, अरशद खान, रिंकू सिंह (उपकप्तान), आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर, नचिकेत भुटे।