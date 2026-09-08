मोहम्मद शमी ने साउथ जोन के खिलाफ अब तक 2 विकेट चटका लिए हैं

दलीप ट्रॉफी 2026, फाइनल: साउथ जोन की पहली पारी लड़खड़ाई, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Sep 08, 202605:50 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के खिताबी मुकाबले का तीसरा दिन ईस्ट जोन के नाम रहा। पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद ईस्ट जोन के गेंदबाजों ने साउथ जोन की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ जोन ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 242 रन बना लिए हैं और वह अभी भी 466 रन पीछे है। कप्तान तिलक वर्मा (56) और चामा मिलिंद (2) क्रीज पर हैं।