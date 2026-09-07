ईशान किशान के दोहरे शतक से मजबूत स्थिति में पहुंची ईस्ट जोन की टीम

दलीप ट्रॉफी फाइनल: ईशान किशान के दोहरे शतक से ईस्ट जोन मजबूत, ऐसा रहा दूसरा दिन

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Sep 07, 202605:50 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टीम ने कप्तान ईशान किशन के रिकॉर्ड दोहरे शतक (270) की बदौलत अपनी पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। हालांकि, दूसरे दिन के खेल खत्म होने से कुछ समय पहले ऑलआउट होने के कारण साउथ जोन की टीम को बल्लेबाजी के लिए नहीं उतारा गया। आइए दूसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं।