देवदत्त पडिक्कल ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

दलीप ट्रॉफी 2026, फाइनल: देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 02:50 pm Sep 08, 202602:50 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने ईस्ट जोन के खिलाफ अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (62) खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 22वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 65 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से साउथ जोन की टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 शतक जड़े थे।