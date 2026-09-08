दलीप ट्रॉफी 2026, फाइनल: देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक, जानिए आंकड़े

दलीप ट्रॉफी 2026, फाइनल: देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा 22वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने ईस्ट जोन के खिलाफ अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (62) खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 22वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 65 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से साउथ जोन की टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 शतक जड़े थे।
बल्लेबाजी
कैसी रही पडिक्कल की पारी और साझेदारी?
साउथ जोन को 10 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए पडिक्कल ने एक छोर को थामते हुए पारी को आगे बढ़ाया।
उन्होंने नारायण जगदीशन (32) के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन और शेख रशीद (27) के साथ तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी निभाई।
वह अपनी पारी में 104 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है पडिक्कल का प्रथम श्रेणी करियर?
पडिक्कल ने 2018 में अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था। वह अब तक 59 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 97 पारियों में 45 की औसत से 4,190 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उन्होंने 11 शतक और 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 232 रन का रहा है।
वह भारत के लिए 4 टेस्ट मैचों में 69.67 की औसत से 418 रन बना चुके हैं। इसमें 2 शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं।