दलीप ट्रॉफी 2026: तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को नॉर्थ जोन टीम में शामिल किया गया

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की रणनीति गुरनूर को सीधे नॉर्थ जोन की प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की है।

बोर्ड का उद्देश्य न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे से पहले गुरनूर को लाल गेंद क्रिकेट के अधिक से अधिक अवसर देना है।

हालांकि, गुरनूर ने अभी तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह भारत की पिछली 2 टेस्ट टीमों का हिस्सा रह चुके हैं और पिछले एक साल से अधिक समय से BCCI की लक्षित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं।