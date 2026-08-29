दलीप ट्रॉफी 2026: तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को नॉर्थ जोन टीम में शामिल किया गया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को साउथ जोन के खिलाफ होने वाले दलीप ट्रॉफी 2026 के आगामी सेमीफाइनल मुकाबले के लिए नॉर्थ जोन टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला रविवार से बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। गुरनूर हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ समाप्त हुई भारत की टेस्ट सीरीज के बाद टीम से जुड़े हैं, जिसे भारत ने गुरुवार को 1-0 से अपने नाम किया था।
मौका
गुरनूर को सीधे प्लेइंग इलेवन में मिल सकती है जगह
राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की रणनीति गुरनूर को सीधे नॉर्थ जोन की प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की है।
बोर्ड का उद्देश्य न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे से पहले गुरनूर को लाल गेंद क्रिकेट के अधिक से अधिक अवसर देना है।
हालांकि, गुरनूर ने अभी तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह भारत की पिछली 2 टेस्ट टीमों का हिस्सा रह चुके हैं और पिछले एक साल से अधिक समय से BCCI की लक्षित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं।
करियर
गुरनूर का प्रथम श्रेणी करियर और हालिया प्रदर्शन
इसी साल जुलाई में गुरनूर इंडिया-A के श्रीलंका दौरे का हिस्सा थे, जहां उन्होंने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में 145 रन देकर 10 विकेट चटकाए थे।
क्रिकइन्फो के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने अब तक खेले 19 प्रथम श्रेणी मैचों में 25.24 की औसत से 62 विकेट हासिल किए हैं।
इस युवा तेज गेंदबाज ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और हाल ही में भारत के इंग्लैंड दौरे पर तीनों वनडे मैच भी खेले थे।
सफलता
औकिब नबी को काउंटी क्रिकेट खेलने की हरी झंडी
जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी वीजा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट सर्किट में एक छोटे दौरे के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं।
चयनकर्ता चाहते हैं कि वह वर्तमान में दलीप ट्रॉफी खेलने के बजाय तेज गेंदबाजों के अनुकूल इंग्लिश परिस्थितियों में मैच खेलने का अनुभव हासिल करें।
नबी ने साल 2025-26 के रणजी ट्रॉफी सीजन में जम्मू-कश्मीर के लिए 12.56 की अविश्वसनीय औसत से 60 विकेट चटकाए थे।