डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप हो रही नीलाम, ऐसे खरीद सकते हैं आप

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप की नीलामी हो रही है। यह वही कैप है, जिसे ब्रैडमैन ने भारत के खिलाफ 1947-48 की टेस्ट सीरीज के दौरान पहना था। खास बात यह है कि यह कैप ब्रैडमैन ने भारतीय क्रिकेटर रंगा सोहोनी को भेंट की थी और पिछले 75 वर्षों से उनके परिवार के पास सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया डे, यानी 26 जनवरी तक यह नीलाम चलेगी।

नीलामी आप भी ऐसे लें हिस्सा ब्रैडमैन के दौर में आज के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तरह एक ही कैप का चलन नहीं था, बल्कि हर सीरीज के लिए अलग बैगी ग्रीन कैप पहनी जाती थी। लॉयड्स ऑक्शंस द्वारा इसकी नीलामी की जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको www.lloydsauctions.com.au पर जाना होगा। इस ऐतिहासिक कैप की नीलामी 1 डॉलर से शुरू हुई थी जो खबर लिखे जाने तक 10,500 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपये) तक पहुंच गई है।

नीलामी ब्रैडमैन की डेब्यू सीजन की बैगी ग्रीन 4 करोड़ रुपये में हुई थी नीलाम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, ब्रैडमैन की पहली बैगी ग्रीन कैप जो उन्होंने साल 1928 में डेब्यू सीजन के दौरान पहनी थी, साल 2020 में करीब 4 करोड़ रुपये में नीलाम हुई थी। वहीं, बैगी ग्रीन कैप के लिए अब तक की सबसे महंगी बोली ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की कैप को मिली थी, जो 8 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिकी थी। ये आंकड़े बैगी ग्रीन की ऐतिहासिक और भावनात्मक अहमियत को दर्शाते हैं।

Advertisement