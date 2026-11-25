दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान, बोले- पहले टेस्ट में सिराज भी कुछ खास नहीं कर पाते
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले पर अपनी राय दी है। भारत अंतिम पारी में मेजबान टीम के विकेट हासिल करने के लिए जूझता रहा और मुकाबला ड्रॉ रहा। हालांकि, कार्तिक का मानना है कि भारत की जीत हासिल नहीं कर पाने की मुख्य वजह सिराज की गैरमौजूदगी नहीं थी। आइए उनके बयान पर नजर डालते हैं।
बयान
कार्तिक ने क्या कहा?
कार्तिक ने क्रिकबज से कहा, "हमें इस तरह सोचना चाहिए कि अगर सिराज पहले दिन खेलते तो क्या वह हमें एक अतिरिक्त विकेट दिला सकते थे? चौथे और पांचवें दिन भी सिराज बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पिच इतनी सपाट हो गई थी कि तेज गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था। अंशुल कंबोज ने अच्छी गेंदबाजी की और विकेट लेने के मौके बनाए। निष्पक्ष रूप से देखें तो हम सभी को सिराज के लिए बुरा लगता है।"
तेज गेंदबाज
सिराज कुल अलग नहीं कर पाते- कार्तिक
कार्तिक ने आगे कहा, "उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया यह अब भी सवाल है, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखें तो पांचवें दिन वह मौजूदा तेज गेंदबाजों से बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं कर पाते। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी वॉबल सीम गेंद है जो पिच पर पड़कर बाहर की ओर निकलती है। हालांकि, पिच इतनी धीमी थी कि उनकी यह गेंद भी बल्ले और पैड के बीच से निकलने के लिए पर्याप्त नहीं थी।"
स्टार
जसप्रीत बुमराह को लेकर कार्तिक ने कही ये बात
कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "जब आपको पता है कि पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल रही है और गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका है तब भी वह आपको बता रहा है कि वह गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन पिच पर कुछ खास नहीं हो रहा है। ऐसी सपाट पिच पर आप बुमराह से जरूरत से ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराना चाहेंगे। यह समझना जरूरी है कि बुमराह का इस्तेमाल कब और किस तरह करना है।
भारत
पिच से मदद नहीं मिल रही तो बुमराह गेंदबाजी ना करें- कार्तिक
बुमराह को लेकर कार्तिक ने आगे कहा, "अगर मुकाबला 50-50 का है तो बुमराह से पूरी ताकत से गेंदबाजी करानी चाहिए, लेकिन जब पिच से कोई मदद नहीं मिल रही हो तो कप्तान को अपने प्रमुख गेंदबाज पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे दूसरे टेस्ट के लिए भी बचाकर रखना जरूरी है जहां पिच से ज्यादा मदद मिल सकती है और दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरने वाली है।"