कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "जब आपको पता है कि पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल रही है और गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका है तब भी वह आपको बता रहा है कि वह गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन पिच पर कुछ खास नहीं हो रहा है। ऐसी सपाट पिच पर आप बुमराह से जरूरत से ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराना चाहेंगे। यह समझना जरूरी है कि बुमराह का इस्तेमाल कब और किस तरह करना है।