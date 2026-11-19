कार्तिक ने किया गिल की कप्तानी का बचाव (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

दिनेश कार्तिक ने किया शुभमन गिल की कप्तानी का बचाव, कहा- उन्होंने अच्छा काम किया

लेखन अंकित पसबोला 02:35 pm Nov 19, 202602:35 pm

क्या है खबर?

वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की पहली पारी को सस्ते में समेटने का मौका गंवा दिया। एक समय 70 रन तक अपने 5 विकेट गंवाने वाली कीवी टीम ने पहले दिन के स्टंप्स तक 243/5 का स्कोर बनाया। मेजबान टीम की इस दमदार वापसी के बाद शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े हुए। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने गिल की कप्तानी का बचाव किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।