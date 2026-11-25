दिलीप वेंगसरकर ने बड़ा बयान दिया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

दिलीप वेंगसरकर बोले- चयनकर्ता में कप्तान-कोच के फैसलों को चुनौती देने का दम होना चाहिए

लेखन आदर्श कुमार 12:20 pm Nov 25, 202612:20 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मौका नहीं मिला। इसके बाद भारतीय टीम के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर का मानना है कि इसका समाधान सिर्फ चयनकर्ता को टीम के साथ दौरे पर भेजने से नहीं निकलेगा। इसके बजाय जरूरी है कि चयनकर्ताओं का कद इतना बड़ा हो कि वे कप्तान और कोच के फैसलों को चुनौती देने का दम रखते हों।