भारतीय टीम को कोलंबो टेस्ट में विराट कोहली की कमी खली? जानिए मोहम्मद कैफ की राय

कोहली ने भारत के लिए सर्वाधिक 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की। कप्तान के रूप में उनके नाम 40 जीत, 17 हार और 11 ड्रॉ दर्ज हैं।

उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान के रूप में 54.80 के औसत से 5,864 रन बनाए, जिसमें 20 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं।

कुल मिलाकर, कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं।