वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका-A के खिलाड़ियों के साथ लड़ाई हो गई थी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्या वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उकसाया था? जानिए पूरी सच्चाई

लेखन आदर्श कुमार 08:53 pm Jun 16, 202608:53 pm

क्या है खबर?

भारतीय टीम के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका-A के खिलाड़ी, जिनमें विशेन हालंबागे भी शामिल थे के बीच हाल ही में मैदान पर हुई तीखी झड़प चर्चा का विषय बनी हुई है। यह घटना इंडिया-A के सुपर ओवर में हार के बाद हुई थी। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के बाद श्रीलंका के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने वैभव से माफी मांगी है। रिपोर्ट में कई अन्य जानकारियां भी सामने आई हैं।