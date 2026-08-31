पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नहीं किया था लॉर्ड्स टेस्ट के बहिष्कार पर विचार

क्या पाकिस्तान ने किया था लॉर्ड्स टेस्ट के बहिष्कार पर विचार? बाबर आजम ने किया स्पष्ट

लेखन भारत शर्मा 01:33 pm Aug 31, 202601:33 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम लॉर्ड्स टेस्ट का बहिष्कार करने पर विचार कर रही थी। यह पूरा विवाद स्काई स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम के प्रसारित हुए एक साक्षात्कार के बाद शुरू हुआ था। हालांकि, मुकाबले के बाद बाबर ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया।