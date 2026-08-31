क्या पाकिस्तान ने किया था लॉर्ड्स टेस्ट के बहिष्कार पर विचार? बाबर आजम ने किया स्पष्ट
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम लॉर्ड्स टेस्ट का बहिष्कार करने पर विचार कर रही थी। यह पूरा विवाद स्काई स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम के प्रसारित हुए एक साक्षात्कार के बाद शुरू हुआ था। हालांकि, मुकाबले के बाद बाबर ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया।
आरोप
इमरान के बेटों के साक्षात्कार को लेकर PCB ने किया था बहिष्कार पर विचार
खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस बात से बेहद नाराज था कि स्काई स्पोर्ट्स जेल में बंद इमरान खान के बेटों का साक्षात्कार दिखाने जा रहा था।
PCB ने साक्षात्कार के प्रसारित होने पर लॉर्ड्स टेस्ट के बहिष्कार का भी विचार किया था।
हालांकि, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन द्वारा लिया गया यह साक्षात्कार अंततः पहले दिन लंच के दौरान दिखाया गया। उसके बाद भी पाकिस्तान टीम आगे के खेल के मैदान पर उतरी थी।
प्रतिक्रिया
बाबर और कोच सरफराज ने मामले पर क्या दी प्रतिक्रिया?
इस मामले पर बाबर ने साफ कहा, "मैंने इस (बहिष्कार) बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी है।"
इसी तरह पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज अहमद ने भी कहा कि उन्हें और उनके खिलाड़ियों को मैच के बहिष्कार किए जाने की किसी भी कथित धमकी की जानकारी नहीं थी। वह केवल ड्रेसिंग रूम में मैच की स्थितियों पर चर्चा कर रहे थे। मैदान से बाहर के विवाद के बावजूद वे अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखने में सफल रहे।
परिणाम
इंग्लैंड ने 194 रन से जीता मुकाबला
इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान पर व्यापक जीत हासिल की और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।
जीत के लिए 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम मात्र 194 रनों पर ऑल आउट हो गई।
सऊद शकील ने 97 रनों की साहसिक पारी खेलकर सर्वोच्च स्कोर बनाया।
इस हार से पाकिस्तान की बल्लेबाजी में एक और निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला।