जुरेल ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ध्रुव जरेल ने प्रथम श्रेणी करियर का छठा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 01:52 pm Jun 26, 202601:52 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका-A के खिलाफ इंडिया-A की कप्तानी कर रहे ध्रुव जुरेल ने पहली अनौपचारिक टेस्ट में शतक लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल छठा शतक साबित हुआ। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी मैच में जुरेल से पहले साई सुदर्शन ने शतक (132) लगाया था। इन 2 शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 350 से अधिक रन बना लिए हैं। आइए जुरेल की पारी पर एक नजर डालते हैं।