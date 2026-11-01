जुरेल ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@dhruvjurel21)

न्यूजीलैंड-A के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:01 am Nov 01, 202608:01 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड-A के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया-A की कप्तानी करते हुए ध्रुव जुरेल ने अपनी पहली पारी में शतक (105) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक है। इस बीच उन्होंने मानव सुथार और आकाश दीप के साथ मिलकर उपयोगी साझेदारियां की। जुरेल ने पहले अनौपचारिक टेस्ट में निराश किया था और अपनी दोनों पारियों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।