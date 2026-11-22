न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के 23वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने राउंड द विकेट से बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी।

निकोल्स ने पीछे हटकर इसे लेग साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके थाई पैड से टकराई और हवा में उछल गई।

शॉर्ट लेग पर मुस्तैद जुरेल ने बिना कोई समय गंवाए बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपने दाएं हाथ से एक शानदार कैच पकड़ लिया।