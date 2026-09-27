जुरेल ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की, बोले- 15 साल का बच्चा सबकी धुनाई कर रहा

वैभव ने जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा भारतीय बने थे।

उन्होंने अपनी पहली सीरीज में 14, 13 और 15 रन बनाए।

हालांकि, इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने।

वैभव ने अब तक 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 189.21 की शानदार स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।