ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत की तारीफ की, कहा- मुझे मेंटर के रूप में हैं पसंद
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खूब रन बटोरे और अपनी पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की। इस मैच में ऋषभ पंत (128) और केएल राहुल (136) ने शतक लगाए और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। भारत की पारी के बाद ध्रुव जुरेल ने पंत की बल्लेबाजी की तारीफ की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
बयान
मैं पंत को मेंटर के रूप में पसंद करता हूं- जुरेल
जुरेल ने पंत की भूमिका के बारे में कहा, "ऋषभ कमाल के खिलाड़ी हैं। मैं हमेशा उनसे उनकी मानसिकता के बारे में पूछता हूं। जब हम सब सोचते हैं कि वह आराम से खेलेंगे, तभी वे बाहर निकलकर मारते हैं। मैं उन्हें मेंटर के रूप में पसंद करता हूं।"
बता दें कि पंत ने मैच में 153 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 128 रन बनाए। यह उनका नौवां टेस्ट शतक साबित हुआ।
साझेदारी
जुरेल ने पंत के साथ 75 रन की साझेदारी की
मैच में जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया। बेसिन रिजर्व के मैदान पर भारत ने जब 554 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए थे।
उन्होंने उम्दा लय में बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
वह 79 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाकर आउट हुए।
उन्होंने पंत के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की।
बयान
अपनी बल्लेबाजी को लेकर क्या बोले जुरेल?
मैच के चौथे दिन के दौरान जुरेल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए।
अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, "मैं मैच की स्थिति के अनुसार खेलता हूं। परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता आपको आत्मविश्वास देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।"
बता दें कि यह जुरेल का न्यूजीलैंड में पहला ही 50+ रन का स्कोर साबित हुआ।
लेखा-जोखा
भारत ने मैच में बनाई मजबूत पकड़
वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने अपनी पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की और 352 रन की बढ़त बनाई।
भारत से जुरेल के अलावा यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और शुभमन गिल (98) ने अर्धशतक लगाए।
पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 119/2 का स्कोर बनाया।
स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल डेवोन कॉनवे (59) और रचिन रविंद्र (27) बने हुए हैं।
मेजबान टीम फिलहाल 233 रन से पीछे है।