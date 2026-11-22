मैच के चौथे दिन के दौरान जुरेल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए।

अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, "मैं मैच की स्थिति के अनुसार खेलता हूं। परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता आपको आत्मविश्वास देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।"

बता दें कि यह जुरेल का न्यूजीलैंड में पहला ही 50+ रन का स्कोर साबित हुआ।