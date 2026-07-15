महेंद्र सिंह धोनी CSK के कोच चयन और मेंटरशिप योजनाओं में निभाएंग भूमिका- रिपोर्ट

पिंडली की चोट के कारण IPL 2026 में न खेलने के बावजूद धोनी अभी भी CSK से एक खिलाड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं।

उन्होंने अभी तक अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।

BCCI के अनकैप्ड प्लेयर नियम के बाद फ्रेंचाइजी ने IPL 2025 मेगा-ऑक्शन से पहले उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।

यह उन खिलाड़ियों के लिए किया गया था जो कम से कम 5 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं।