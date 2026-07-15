महेंद्र सिंह धोनी CSK के कोच चयन और मेंटरशिप योजनाओं में निभाएंग भूमिका- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के भविष्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व कप्तान CSK के अगले मुख्य कोच के चयन में अपनी राय देंगे। यह घटनाक्रम स्टीफन फ्लेमिंग के 18 साल के कार्यकाल के बाद मुख्य कोच पद से हटने के बाद सामने आया है। वहीं, धोनी आधिकारिक तौर पर टीम के मेंटर के रूप में भी पदभार संभाल सकते हैं।
संभावना
धोनी के फ्लेमिंग के जाने में अहम भूमिका निभाने की संभावना
रिपोर्ट के अनुसार, CSK के मुख्य कोच के पद से फ्लेमिंग के हटने में भी धोनी की भूमिका हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
एक सूत्र ने बताया कि पूर्व कप्तान फ्लेमिंग के उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि, इसमें अभी कुछ समय लग सकता है।
बता दें कि 5 बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन टीम 2023 में खिताब जीतने के बाद से अभी तक प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है।
जुड़ाव
धोनी का CSK के साथ जुड़ाव
पिंडली की चोट के कारण IPL 2026 में न खेलने के बावजूद धोनी अभी भी CSK से एक खिलाड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं।
उन्होंने अभी तक अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।
BCCI के अनकैप्ड प्लेयर नियम के बाद फ्रेंचाइजी ने IPL 2025 मेगा-ऑक्शन से पहले उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।
यह उन खिलाड़ियों के लिए किया गया था जो कम से कम 5 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं।
संभावना
धोनी के मेंटर की भूमिका निभाने की संभावना
जैसा कि उल्लेख किया गया है धोनी के अगले सीजन में या 2028 में नए चक्र की शुरुआत में टीम मेंटर की भूमिका निभाने की भी चर्चा चल रही है।
आधिकारिक पदनाम न होने के बावजूद उन्हें क्रिकेट संबंधी मामलों पर नियंत्रण दिए जाने की संभावना है।
CSK हमेशा से अपने पूर्व कप्तान पर निर्भर रही है, जिन्होंने उन्हें टी-20 क्रिकेट में एक मजबूत टीम बनाया।
इसी तरह फ्लेमिंग के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं।