धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी छोड़ दी है (फाइ तस्वीर)

टेस्ट: धनंजय डी सिल्वा ने अचानक छोड़ी श्रीलंका की कप्तानी, तत्काल प्रभाव से पद से हटे

लेखन आदर्श कुमार 12:53 pm Oct 08, 202612:53 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 35 वर्षीय धनंजय ने 2024 से 2026 के बीच 18 टेस्ट मैचों में कप्तानी की। उनकी अगुआई में टीम ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि 8 में उसे हार मिली। 3 टेस्ट ड्रॉ रहे। कप्तानी छोड़ने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि वह खिलाड़ी के तौर पर चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे और टीम का हिस्सा बने रहेंगे।