श्रीलंका बनाम भारत: धनंजय डी सिल्वा ने घरेलू टेस्ट में पूरे किए 2,000 रन, जानिए आंकड़े

श्रीलंका बनाम भारत: धनंजय डी सिल्वा ने घरेलू टेस्ट में पूरे किए 2,000 रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन फॉलोऑन खेलते हुए 23 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपनी पारी का 18वां रन बनाते ही उन्होंने श्रीलंका की सरजमीं पर 2,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह घरेलू मैदानों पर यह मुकाम हासिल करने वाले श्रीलंका के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
आंकड़े
डी सिल्वा ने 58वीं पारी में हासिल किया यह मुकाम
डी सिल्वा ने श्रीलंका में अपने 32वें टेस्ट मैच की 58वीं पारी में यह मील का पत्थर हासिल किया है।
उनके अब घरेलू मैदानों पर 37.83 की औसत से कुल 2,005 रन हो गए हैं। घरेलू पिचों पर 2,000 से अधिक रन बनाने वाले 14 श्रीलंकाई बल्लेबाजों में उनकी यह औसत सबसे कम है।
उन्होंने अपनी घरेलू सरजमीं पर अब तक 6 शतक और 8 अर्धशतक जड़े हैं, जबकि वह 6 बार शून्य पर भी आउट हुए हैं।
करियर
कैसा रहा है डी सिल्वा का टेस्ट करियर?
डी सिल्वा ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 69 टेस्ट खेल चुके हैं, जिसकी 123 पारियों में 38.02 की औसत से 4,431 रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 20 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 173 रन का रहा है।
उन्होंने 100 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 54.60 की औसत से 43 विकेट भी चटकाए हैं।