धनंजय डी सिल्वा ने घरेलू टेस्ट में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं

श्रीलंका बनाम भारत: धनंजय डी सिल्वा ने घरेलू टेस्ट में पूरे किए 2,000 रन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 05:58 pm Aug 26, 202605:58 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन फॉलोऑन खेलते हुए 23 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपनी पारी का 18वां रन बनाते ही उन्होंने श्रीलंका की सरजमीं पर 2,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह घरेलू मैदानों पर यह मुकाम हासिल करने वाले श्रीलंका के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।