ढाका टेस्ट: मोहम्मद अब्बास ने बांग्लादेश के खिलाफ झटका पहला 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स

गेंदबाजी कैसी रही अब्बास की गेंदबाजी? अब्बास ने बांग्लादेश को 201 रन के कुल स्कोर पर नजमुल हुसैन शांतो (101) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने लिटन दास (33), मेहदी हसन मिराज (10), तैजुल इस्लाम (17) और इबादोत हुसैन (0) को भी एक के बाद एक पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने 34 ओवर में 8 मेडन के साथ 92 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

उपलब्धि पाकिस्तान के लिए दूसरी बेहतरीन औसत वाले तेज गेंदबाज अब्बास की टेस्ट क्रिकेट में औसत 22.95 की है। वह अब पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बेहतरीन औसत के साथ गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज हैं। इस सूची में पूर्व कप्तान इमरान खान पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में 22.81 की औसत के साथ गेंदबाजी की थी। सूची में वकार यूनिस (23.56) तीसरे, वसीम अकरम (23.62) चौथे और मोहम्मद आसिफ (24.36) 5वें पायदान पर हैं।

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