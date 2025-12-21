डेवोन कॉनवे एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जड़ने वाले पहले कीवी बल्लेबाज बने 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। सीरीज के तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में इस खिलाड़ी ने शानदार शतकीय पारी खेली। पहली पारी में इस खिलाड़ी के बल्ले से दोहरा शतक निकला था। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 136 गेंदों में पूरा किया। कॉनवे अब एक टेस्ट में शतक और दोहरा शतक लगाने वाले पहले कीवी बल्लेबाज भी बन गए हैं।

पारी ऐसी रही कॉनवे की पारी न्यूजीलैंड के 575/8 के स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 420 रन पर समाप्त हुई। इसके बाद कीवी टीम के सलामी बल्लेबाज कप्तान टॉम लैथम और कॉनवे ने दूसरी पारी में एक बार फिर टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई। कॉनवे ने पहली गेंद से ही शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अच्छी गेंदों का सम्मान किया और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। पहली पारी में भी दोनों खिलाड़ियो के बीच 323 रन की साझेदारी हुई थी।

रन कॉनवे के वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसे रहे हैं आंकड़े कॉनवे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले हैं। इसकी 6 पारियों में 100 से ज्यादा की उम्दा औसत के साथ 450 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी निकला है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन वेस्टइंडीज के खिलाफ ही बनाए हैं। इसके बाद भारत के खिलाफ उन्होंने 4 मैच की 8 पारियों में 37.50 की औसत से 300 रन बनाए हैं।

दोहरा पहली पारी में कॉनवे ने जड़ा था दोहरा शतक कॉनवे ने पहली पारी में 367 गेंदों का सामना किया था और 227 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 31 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 61.85 की रही थी। कॉनवे का इस प्रारूप में यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। इस खिलाड़ी की पारी के दम पर ही न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक रहा। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 200 रन की पारी खेली थी।

