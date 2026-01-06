देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, विजय हजारे ट्रॉफी के 3 संस्करणों में बनाए 600 रन

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक क्रिकेट टीम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने राजस्थान के खिलाफ मैच में 91 रन की पारी खेली। वह मौजूदा सीजन में अपने 5वें शतक से चूक गए और इस पारी के दौरान उन्होंने मौजूदा संस्करण में 600 रन पूरे किए। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में 3 संस्करणों में 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े पडिक्कल ने इस सीजन में पूरे किए अपने 600 रन पडिक्कल ने मौजूदा सीजन में अब तक 6 पारियों में 100.83 की औसत के साथ सर्वाधिक 605 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक शामिल है। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 108 रन बनाए थे। उन्होंने झारखंड के खिलाफ मैच में 118 गेंदों का सामना करते हुए 147 रन बनाए थे। केरल के विरुद्ध अपने दूसरे मुकाबले में उन्होंने 124 रन बनाए थे। अपने तीसरे मैच में तमिलनाडु के खिलाफ 22 रन बनाए थे।

आंकड़े शानदार रहा है पडिक्कल का लिस्ट-A करियर पडिक्कल ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 39 मैच खेले हैं। इसकी 38 पारियों में उन्होंने अब तक लगभग 85 की अविश्वसनीय औसत से 2,600 से अधिक रन बनाए हैं। वह 14 शतकों के साथ-साथ ही 12 अर्धशतक भी जमा चुके हैं। इस प्रारूप में उनका उच्चतम स्कोर 152 रन का रहा है। इस प्रारूप में अविश्वसनीय आंकड़ों के बावजूद वह वनडे क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं।

जानकारी तीसरे संस्करण में बनाए 600+ रन पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में निरंतर रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने 2019-20 में 609 रन और 2020-21 में 737 रन बनाए थे।

