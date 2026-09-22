दिल्ली प्रीमियर लीग पर बड़े आरोप लगे हैं (फाइल तस्वीर)

क्या दिल्ली प्रीमियर लीग में हुई थी मैच फिक्सिंग? DDCA का बयान आया सामने

लेखन आदर्श कुमार 05:50 pm Sep 22, 202605:50 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को अपुष्ट और निराधार बताया है। तहलका में प्रकाशित खबर के बाद DDCA ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संघ ने कहा कि उसने इस मामले में संबंधित अधिकारी से सलाह मांगी है। DDCA के मुताबिक, इस मामले में सक्षम प्राधिकारी यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी पत्र लिखा गया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।