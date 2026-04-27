RCB के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

दिल्ली कैपिटल्स के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL इतिहास में पावरप्ले का सबसे छोटा स्कोर बनाया

लेखन आदर्श कुमार 09:09 pm Apr 27, 202609:09 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उसने पहले 6 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए और उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए। DC के 3 खिलाड़ी तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भुवनेश्वर ने 5 और हेजलवुड ने केवल 8 रन खर्च किए।