दिल्ली कैपिटल्स के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL इतिहास में पावरप्ले का सबसे छोटा स्कोर बनाया
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उसने पहले 6 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए और उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए। DC के 3 खिलाड़ी तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भुवनेश्वर ने 5 और हेजलवुड ने केवल 8 रन खर्च किए।
रिकॉर्ड
पावरप्ले में सबसे छोटे स्कोर
इस मुकाबले से पहले IPL में पावरप्ले का सबसे छोटा स्कोर 14/2 का था। राजस्थान रॉयल्स (RR) ने ये स्कोर RCB के खिलाफ 2009 में बनाया था। सूची में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। वह RR के खिलाफ पावरप्ले में 14/3 का स्कोर 2022 में बना चुकी है। तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) है। उसने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ पहले 6 ओवर में 15/2 का स्कोर बनाया था।
विकेट
ऐसे लौटे DC के बल्लेबाज पवेलियन
RCB के तेज गेंदबाजों ने DC के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआत से ही दबाव बना दिया। भुवनेश्वर ने मैच की दूसरी ही गेंद पर साहिल परख को आउट कर टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद हेजलवुड ने लगातार 2 गेंदों पर केएल राहुल और समीर रिजवी को पवेलियन भेज दिया। ट्रिस्टन स्टब्स हैट्रिक गेंद पर बच गए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। कप्तान अक्षर पटेल भी सस्ते में आउट हो गए।