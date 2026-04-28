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दिल्ली कैपिटल्स के IPL इतिहास के ये हैं सबसे कम स्कोर
दिल्ली कैपिटल्स का IPL इतिहास के सबसे कम स्कोर कितना है?

दिल्ली कैपिटल्स के IPL इतिहास के ये हैं सबसे कम स्कोर

लेखन Manoj Panchal
Apr 28, 2026
09:09 am
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम DC केवल 75 रन पर ही सिमट गई। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने पावरप्ले में कहर बरपाया और 10 रन के अंदर 6 विकेट गंवाने वाली दिल्ली ने पावरप्ले में मात्र 13 रन बनाए। ऐसे में आइए जानते हैं टीम के सबसे कम स्कोर।

#1 

66 बनाम मुंबई इंडियंस (दिल्ली, 2017)

DC का IPL में सबसे कम स्कोर 2017 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ आया था। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में MI ने 20 ओवर में 212/3 का विशाल स्कोर बनाया था, जो उस दौर में काफी बड़ा माना जाता था। जवाब में दिल्ली की टीम सिर्फ 66 रन पर सिमट गई थी। मुंबई ने यह मुकाबला 146 रन से जीता था और उस सीजन खिताब भी अपने नाम किया था।

#2 

67 बनाम पंजाब किंग्स (मोहाली, 2017)

दिल्ली का दूसरा सबसे कम स्कोर भी 2017 में ही आया था। मोहाली में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम 67 रन पर ढेर हो गई थी, जो पहली पारी में उसका सबसे कम स्कोर है। संदीप शर्मा ने 4 विकेट झटके थे और DC के सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके थे। जवाब में पंजाब ने 7.5 ओवर में बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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#3

75 बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (दिल्ली, 2026)

IPL 2026 में DC 16.3 ओवर में केवल 75 रन पर ऑलआउट हो गई। जो टीम का तीसरा सबसे कम स्कोर है। टीम का पावरप्ले में स्कोर 13/6 था, जो IPL इतिहास का सबसे खराब पावरप्ले स्कोर है। जोश हेजलवुड (4/12) और भुवनेश्वर कुमार (3/5) ने बेहतरीन गेंदबाजी की। दिल्ली के 8 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। जवाब में RCB ने करीब 6.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

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