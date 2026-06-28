दीप्ति शर्मा महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं, जानिए आंकड़े

प्रदर्शन

दीप्ति का विभिन्न प्रारूपों में कैसा रहा है प्रदर्शन?

दीप्ति के विभिन्न प्रारूपों के आंकड़े उनकी प्रतिभा का प्रमाण हैं। वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 149 मैचों में 19.93 की औसत से 168 विकेट लेकर सर्वोच्च विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। महिला वनडे क्रिकेट में उन्होंने 124 मैचों में 4 बार 5 विकेट हॉल के साथ 166 विकेट लिए हैं, जो गोस्वामी (255) के बाद दूसरे सर्वाधिक हैं। उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 22 विकेट भी अपने नाम किए हैं।