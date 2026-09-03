दीपक हूडा की बड़ौदा में हुई वापसी, मुनाफ पटेल बने BCA के तेज गेंदबाजी कोच 

हूडा ने अब तक 67 प्रथम श्रेणी मैचों में 45.39 की औसत से 4,267 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 14 शतक और 18 अर्धशतक भी लगाए हैं।

दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 29 विकेट लिए हैं।

वहीं, उन्होंने 109 लिस्ट-A मैचों में 38.83 की औसत से 3,340 रन बनाए हैं।

दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 5/55 के बेस्ट प्रदर्शन के साथ 42 विकेट लिए हैं।

वह भारत से 10 वनडे और 21 टी-20 खेल चुके हैं।