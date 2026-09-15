नेपाल प्रीमियर लीग में खेलेंगे वार्नर (तस्वीर: एक्स/@IPL)

डेविड वार्नर नेपाल प्रीमियर लीग में लेंगे हिस्सा, काठमांडू गोरखाज टीम में हुए शामिल

लेखन अंकित पसबोला 02:42 pm Sep 15, 202602:42 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज डेविड वार्नर अब 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली नेपाल प्रीमियर लीग (NPL) में खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार (15 सितंबर) को काठमांडू गोरखाज फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक घोषणा करते हुए वार्नर को टीम में शामिल करने की पुष्टि की है। इसके साथ ही वह अब NPL में शामिल होने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में शुमार हो जाएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।