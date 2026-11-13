डेविड वार्नर ने बड़ी बात कही है (फाइल तस्वीर)

सैंडपेपर कांड पर पैट कमिंस के बयान से भड़के डेविड वार्नर, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 12:05 pm Nov 13, 202612:05 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर एक बार फिर उस्मान ख्वाजा के समर्थन में उतर आए हैं। साल 2018 के केपटाउन टेस्ट में सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर ख्वाजा ने दावा किया था कि पूरी टीम को इसकी जानकारी थी। हालांकि, पैट कमिंस ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। कमिंस के बयान पर वार्नर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने ख्वाजा को मुश्किल में छोड़ दिया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।