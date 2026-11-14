डेविड वार्नर ने कई आरोप लगाए हैं (फाइल तस्वीर)

वार्नर ने लगाए गंभीर आरोप, 'सैंडपेपर गेट' पर स्टार्क, हेजलवुड और लियोन से नहीं हुई पूछताछ

लेखन आदर्श कुमार 10:25 am Nov 14, 202610:25 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 2018 के 'सैंडपेपर गेट' विवाद को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड ने इस मामले से जुड़ी कई अहम जानकारियों को छिपाने की कोशिश की। उनके मुताबिक, केपटाउन टेस्ट के बाद हुई जांच के दौरान CA ने जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन से पूछताछ तक नहीं की थी। इस बयान से पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है।