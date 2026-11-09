डेविड वार्नर ने 'सैंडपेपर गेट' विवाद पर उस्मान ख्वाजा के दावों को बताया पूरी तरह सही

वार्नर ने सैंडपेपर विवाद की जांच के दौरान जल्दबाजी और लापरवाही से की गई साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की आलोचना की है।

उन्होंने बताया कि ख्वाजा समेत कुछ खिलाड़ियों से इस विवाद को लेकर पूछताछ नहीं की गई थी।

वार्नर ने कहा, "पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया जल्दबाजी में और गलत तरीके से पूरी की गई। ख्वाजा कैमरन बैनक्रॉफ्ट के बगल में थे, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं हुई। यह कैसी गहन जांच थी? यह बात मुझे हैरान करती है।"