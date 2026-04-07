डेविड वार्नर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। सिडनी के मारूब्रा इलाके में उन पर शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। उनको न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने रोका और उनकी सांस की जांच की गई। उन्होंने तय सीमा से अधिक शराब का सेवन किया हुआ था। उनके खून में शराब की मात्रा 0.104 दर्ज की गई, जो आस्ट्रेलिया में तय कानूनी सीमा से दोगुने से भी ज्यादा है।
महीने
अगले महीने अदालत में पेश होंगे वार्नर
वार्नर को अगले महीने अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के बयान के अनुसार, उनके द्वारा स्थिर जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक वैन जांच स्थल से पहले ही रुक गई और किनारे खड़ी हो गई। इसके बाद यातायात और राजमार्ग गश्ती दल से जुड़े पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहन चालक, जो 39 वर्ष का व्यक्ति था, की मौके पर ही जांच की गई। जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई।
दोबारा
वार्नर का 2 बार हुआ जांच
पुलिस वार्नर को गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस थाने ले गई, जहां उनकी दोबारा जांच की गई। दूसरी जांच में भी रक्त में शराब की मात्रा 0.104 दर्ज की गई। इसके बाद उनको अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। उन्हें 7 मई 2026, गुरुवार को डाउनिंग सेंटर स्थानीय अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। वार्नर अभी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं।
वापस
वार्नर क्यों वापस गए थे ऑस्ट्रेलिया?
उनकी टीम के मैचों में कई दिनों का अंतराल था इस कारण वॉर्नर वापस ऑस्ट्रेलिया गए थे। 39 साल के इस खिलाड़ी का मुकाबला 2 अप्रैल के बाद सीधे 9 अप्रैल को था। वार्नर अब अगले महीने तक PSL में नहीं खेल सकते हैं। इस खिलाड़ी ने साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। हालांकि, वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वार्नर को कोई खरीदार नहीं मिला था।