डेविड वार्नर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है कारण

महीने अगले महीने अदालत में पेश होंगे वार्नर वार्नर को अगले महीने अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के बयान के अनुसार, उनके द्वारा स्थिर जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक वैन जांच स्थल से पहले ही रुक गई और किनारे खड़ी हो गई। इसके बाद यातायात और राजमार्ग गश्ती दल से जुड़े पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहन चालक, जो 39 वर्ष का व्यक्ति था, की मौके पर ही जांच की गई। जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई।

दोबारा वार्नर का 2 बार हुआ जांच पुलिस वार्नर को गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस थाने ले गई, जहां उनकी दोबारा जांच की गई। दूसरी जांच में भी रक्त में शराब की मात्रा 0.104 दर्ज की गई। इसके बाद उनको अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। उन्हें 7 मई 2026, गुरुवार को डाउनिंग सेंटर स्थानीय अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। वार्नर अभी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं।

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