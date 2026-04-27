डेविड मिलर टी-20 में 12,000 रन बनाने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े 

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ऐसा है मिलर का IPL करियर

मिलर ने साल 2012 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 149 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 142 पारियों में 35.95 की औसत और 138.88 की स्ट्राइक रेट से 3,200 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 13 अर्धशतक और 1 शतक भी जड़ा है। उन्होंने IPL 2013 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर अपना इकलौता शतक पूरा किया था।