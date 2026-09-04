शनाका ने CPL में लगाया सबसे तेज शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

दासुन शनाका ने रचा इतिहास, CPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 09:25 am Sep 04, 202609:25 am

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दासुन शनाका ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में ऐतिहासिक शतक लगाया। उन्होंने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए CPL 2026 के 25वें मैच में सेंट लुसिआ किंग्स के खिलाफ नाबाद 121 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो कि इस लीग इतिहास का सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।