ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन की सेहत में सुधार हो रहा है

डेमियन मार्टिन की सेहत में हो रहा सुधार, एडम गिलक्रिस्ट ने बताया अब कैसी है हालत

लेखन भारत शर्मा 12:32 pm Jan 02, 202612:32 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी डेमियन मार्टिन के स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक अपडेट दिया है। 54 वर्षीय मार्टिन को बॉक्सिंग डे पर अस्वस्थ महसूस होने के बाद गोल्ड कोस्ट स्थित उनके घर से ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनमें मेनिन्जाइटिस का पता चला, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में सूजन से होने वाली एक गंभीर बीमारी है।