डेमियन मार्टिन की सेहत में हो रहा सुधार, एडम गिलक्रिस्ट ने बताया अब कैसी है हालत
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी डेमियन मार्टिन के स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक अपडेट दिया है। 54 वर्षीय मार्टिन को बॉक्सिंग डे पर अस्वस्थ महसूस होने के बाद गोल्ड कोस्ट स्थित उनके घर से ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनमें मेनिन्जाइटिस का पता चला, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में सूजन से होने वाली एक गंभीर बीमारी है।
बयान
गिलक्रिस्ट ने मार्टिन की सेहत पर क्या दिया बयान?
गिलक्रिस्ट ने इस कठिन समय में मार्टिन को मिले प्यार और समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने फॉक्स क्रिकेट से कहा, "डेमियन मार्टिन की 24 घंटे में कई तरह की टेस्ट रिपोर्ट्स सामने आई हैं और उनसे सकारात्मक संकेत मिले हैं। उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। उनके परिवार की ओर से मार्टिन के प्रति हार्दिक प्यार, शुभकामनाओं और देखभाल के लिए सभी का धन्यवाद। वह इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं।"
करियर
मार्टिन का क्रिकेट करियर और उपलब्धियां
मार्टिन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर 1992 से 2006 तक शानदार रहा, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट और 208 वनडे मैच खेले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 46.37 के औसत से 13 शतकों सहित 4,406 रन बनाए और वनडे में 40.80 के औसत से 5,346 रन (5 शतक) बनाए। एक प्रतिभाशाली जूनियर खिलाड़ी के रूप में मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम की कप्तानी की और महज 21 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया।