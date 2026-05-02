कार्तिक शर्मा ने IPL में अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

CSK बनाम MI: कार्तिक शर्मा ने जड़ा पहला IPL अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:47 pm May 02, 202611:47 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (54*) खेली। यह उनके IPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 39 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही CSK की टीम शुरुआती झटके से उबकर आसान जीत दर्ज करने में सफल रही। ऐसे में आइए कार्तिक की पारी और आंकड़े जान लेते हैं।