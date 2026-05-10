CSK बनाम LSG: उर्विल पटेल ने जड़ा IPL इतिहास का संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े

CSK बनाम LSG: उर्विल पटेल ने जड़ा IPL इतिहास का संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (65) खेली। यह उनके IPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 13 गेंदों में पूरा किया। यह IPL इतिहास का संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक भी रहा है। उनकी इस पारी की बदौलत CSK की टीम बड़ी तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही उर्विल की पारी और साझेदारी?
CSK को 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45 रन के कुल स्कोर पर संजू सैमसन (28) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए उर्विल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए महज 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ 34 गेंदों में 81 रन की साझेदारी निभाई। वह पारी में 23 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्कों की मदर से 65 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
उर्विल ने की यशस्वी जायसवाल की बराबरी
उर्विल ने IPL में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की बराबरी कर ली है, जिन्होंने भी साल 2023 में KKR के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में केएल राहुल, पैट कमिंस और रोमारियो शेफर्ड दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 14-14 गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं। इसी तरह उर्विल CSK के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बने हैं।
रिकॉर्ड
पहली 10 गेंदों में बनाए सबसे ज्यादा रन
क्रिकबज के अनुसार, उर्विल अब किसी भी IPL पारी की पहली 10 गेंदों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पहले 10 गेंदों में 42 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स और यशस्वी के नाम था, जिन्होंने 41-41 रन बनाए थे। डिविलियर्स ने 2015 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बेंगलुरु में यह कारनामा किया था, जबकि यशस्वी ने 2023 में KKR के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।
करियर
कैसा रहा है उर्विल का IPL करियर?
उर्विल ने साल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 7 मुकाबले खेल पाए हैं, जिसकी 7 पारियों में 18 से अधिक की औसत और 225 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 175 से अधिक रन बना चुके हैं। यह उनका IPL में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। वह इस लीग में अब तक 18 छक्के और 10 चौके भी अपने नाम कर चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
उर्विल ने दिग्वेश राठी के ओवर में जड़े 3 छक्के
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣th six of #TATAIPL 2026, courtesy Urvil Patel 🚀— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
He's just dealing in maximums today 🔥
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