कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन को किया क्लीन बोल्ड

CSK बनाम KKR: कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन पर किया पलटवार, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 10:14 pm Apr 14, 202610:14 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हुआ। इसमें CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/5 का स्कोर खड़ा किया। मुकाबले में CSK के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने KKR के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर त्यागी ने पलटवार करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।