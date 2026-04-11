सरफराज खान ने अक्षर पटेल का शानदार कैच लपकते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया

CSK बनाम DC: सरफराज खान ने पकड़ा अक्षर पटेल का दर्शनीय कैच, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:04 pm Apr 11, 202611:04 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से हुआ। इसमें CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/2 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद DC की पारी के दौरान सरफराज खान ने पॉइंट क्षेत्र में दर्शनीय कैच लपकते हुए DC के कप्तान अक्षर पटेल की (1) की पारी का अंत कर दिया। यह कैच अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।