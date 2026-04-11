जेमी ओवरटन ने IPL में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

CSK बनाम DC: जेमी ओवरटन ने IPL में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:44 pm Apr 11, 202611:44 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके IPL करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल रहा है। उनकी इस घातक गेंदबाजी के कारण ही CSK की टीम इस संस्करण में अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफल रही। ऐसे में आइए ओवरटन की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।