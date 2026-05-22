IPL 2026 में CSK सफर हुआ समाप्त, ऐसा रहा टीम का प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी। रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में CSK की टीम इस बार सिर्फ 6 मैच जीतने में कामयाब हुई। CSK की टीम 5 बार चैंपियन रह चुकी है। लीग इतिहास की सबसे सफल टीमों में शुमार CSK लगातार तीसरे सीजन में प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी है। इस सीजन में CSK के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन CSK ने MI और DC के खिलाफ अपने दोनों मैच जीते CSK ने इस सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हुए अपने दोनों मैच जीते। इसके अलावा CSK ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के विरुद्ध 1-1 मैच जीते। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ CSK ने अपने दोनों मैच हारे। बता दें कि CSK के इस अभियान के दौरान कई खिलाड़ी चोटिल हुए और टीम की असफलता का यह भी प्रमुख कारण रहा।

सर्वाधिक रन CSK के इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन CSK की ओर से संजू सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 14 पारियों में 43.36 की औसत और 165.62 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए। उन्होंने 2 शतक भी लगाए। उनके बाद रुतुराज गायकवाड़ ने 28.08 की औसत और 123.44 की स्ट्राइक रेट से 337 रन बनाए। युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 32.77 की औसत और 136.57 की स्ट्राइक रेट से 295 रन अपने नाम किए।

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सैमसन CSK के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने सैमसन सैमसन IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से CSK के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने कप्तान गायकवाड़, मुरली विजय और शेन वॉटसन की बराबरी की। इन खिलाड़ियों ने भी CSK के लिए सबसे ज्यादा 2-2 शतक लगाए थे। C SK के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइक हसी, ब्रेडन मैकुलम, सुरेश रैना और अंबाती रायडू ने इस फ्रेंचाइजी के लिए एक-एक शतक अपने नाम किए थे।

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