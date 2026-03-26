IPL इतिहास में CSK ने जीते हैं 5 खिताब, जानिए टीम के यादगार सीजन 

#1 2010 में पहली बार विजेता बनी थी CSK 2008 में फाइनल हारने के बाद CSK की टीम पहली बार 2010 में विजेता बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में मुंबई इंडियंस (MI) को 22 रन से हराया था। उस सीजन के सेमीफाइनल में CSK ने डेक्कन चार्जर्स को 38 रन से करारी शिकस्त दी थी। 2010 के सीजन में CSK ने अपने लीग स्टेज के 14 में से 7 मैच जीते थे और इतने ही मुकाबले हारे थे।

#2 2011 में किया था खिताब का बचाव 2011 में खेले गए संस्करण में भी CSK की टीम विजेता बनी थी। इसके साथ ही CSK लीग इतिहास की पहली ऐसी टीम बनी थी, जिसने लगातार 2 खिताब जीते हैं। CSK ने लीग स्टेज के 14 में से 9 मैच जीते और 5 में शिकस्त झेली थी। CSK को खिताब जिताने में माइक हसी की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने 41.00 की औसत के साथ 492 रन बनाए थे। गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन ने 20 विकेट लिए थे।

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#3 2 साल के प्रतिबंध के बाद जीता खिताब CSK पर 2016 और 2017 के लिए 2 सालों का प्रतिबंध लगा था। इसके बाद 2018 में CSK ने खिताबी जीत के साथ वापसी की थी। उस संस्करण के फाइनल में CSK ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 8 विकेट से हराया था। फाइनल में जीत के लिए मिले 179 के लक्ष्य को CSK ने हासिल किया था। खिताबी मैच में शेन वॉटसन ने शतक (117*) लगाया था।

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#4 2021 में चौथी बार जीता खिताब IPL 2021 के फाइनल में CSK के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की चुनौती थी, जिसे पार करने में उन्होंने सफलता हासिल की थी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में CSK ने 3 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। उस मैच में फाफ डु प्लेसिस ने 59 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली थी। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के जवाब में KKR की टीम 9 विकेट खोकर 165 रन ही बना सकी थी।