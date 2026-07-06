पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संन्यास पर बड़ा बयान दिया है

फीफा विश्व कप के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ऐलान- कहा- यह मेरा आखिरी विश्व कप होगा

लेखन भारत शर्मा 11:42 am Jul 06, 202611:42 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के बीच पुर्तगाल फुटबॉल् टीम के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि की है कि यह उनका आखिरी विश्व कप होगा। वह सोमवार को टेक्सास के अर्लिंग्टन में होने वाले राउंड ऑफ-16 के मैच में स्पेन का मुकाबला करने की तैयारी में जुटे हैं। 41 वर्षीय रोनाल्डो 6 विश्व कप (2006, 2020, 2014, 2018, 2022 और 2026) खेल चुके हैं और सभी में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। आइए रोनाल्डो का बयान जानते हैं।