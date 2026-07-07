स्पेन से हार के बाद भावुक हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा, स्पेन से हार के बाद हुए भावुक

लेखन भारत शर्मा 09:32 am Jul 07, 202609:32 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 के अहम मुकाबले में पुर्तगाल फुटबॉल टीम को स्पेन से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया। यह रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप था और इसका अंत गौरवशाली अध्याय की जगह उनके आंसुओं के साथ हुआ। मैच के बाद रोनाल्डो मैदान पर काफी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले।