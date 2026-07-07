क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अच्छा फॉर्म नहीं रहा (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप में कैसा रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रदर्शन? जानिए उनके सभी आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:56 pm Jul 07, 202609:56 pm

क्या है खबर?

पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि कर दी है कि वह अपना आखिरी फीफा विश्व कप मुकाबला खेल चुके हैं। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ-16 में 1-0 की हार के बाद इसकी घोषणा की। डलास स्टेडियम में मिली इस हार के साथ ही पुर्तगाल का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो भावुक नजर आए। विश्व कप ट्रॉफी जीतने का उनका वर्षों पुराना सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया।