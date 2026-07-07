फीफा विश्व कप में कैसा रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रदर्शन? जानिए उनके सभी आंकड़े
क्या है खबर?
पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि कर दी है कि वह अपना आखिरी फीफा विश्व कप मुकाबला खेल चुके हैं। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ-16 में 1-0 की हार के बाद इसकी घोषणा की। डलास स्टेडियम में मिली इस हार के साथ ही पुर्तगाल का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो भावुक नजर आए। विश्व कप ट्रॉफी जीतने का उनका वर्षों पुराना सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया।
सफर
अगले बड़े टूर्नामेंट में 43 साल के हो जाएंगे रोनाल्डो
रोनाल्डो ने पुर्तगाल टीम के साथ अपने लंबे सफर को याद करते हुए कहा, "मैंने 23 साल तक टीम के लिए खेला और 3 खिताब जीते।" उन्होंने कहा कि साल 2016 में पुर्तगाल का यूरो कप जीतना उनके लिए विश्व कप जीतने जितना ही अहम था। अगला बड़ा टूर्नामेंट 2028 यूरोपीय चैम्पियनशिप है, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड और आयरलैंड करने वाले हैं। तब तक रोनाल्डो 43 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अब उनका खेलना मुश्किल होगा।
रिकॉर्ड
रोनाल्डो के नाम आया एक अनचाहा रिकॉर्ड
रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 में गोलपोस्ट पर 17 शॉट लगाए, लेकिन वह अपने किसी भी साथी खिलाड़ी के लिए एक भी गोल का मौका (चांस) नहीं बना सके। विश्व कप इतिहास में यह एक अनचाहा रिकॉर्ड है। इस सूची में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के अल्बर्टो गार्सिया अस्पे (15, 1998), तीसरे पर पोलैंड के जेर्जी गोरगोन (13, 1974), चौथे पर दक्षिण अफ्रीका के कैटलेगो मफेला (13, 2010) और पांचवें स्थान पर रूस के डेनिस चेरीशेव (13, 2018) हैं।
प्रदर्शन
फीफा विश्व कप 2026 में ऐसा रहा रोनाल्डो का प्रदर्शन
2026 फीफा विश्व कप में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 5 मैच खेले और 3 गोल दागे। ग्रुप-K के दूसरे मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल किए, जिससे पुर्तगाल ने 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद राउंड ऑफ-32 में क्रोएशिया के खिलाफ उन्होंने पेनाल्टी पर एक गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, राउंड ऑफ-16 में स्पेन के खिलाफ बड़े मैच में उनका एक भी गोल नहीं आया।
मैच
रोनाल्डो विश्व कप में दूसरे सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
रोनाल्डो ने अपने करियर का छठा विश्व कप खेला। इससे पहले वह 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 संस्करणों में भी पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में वह 27 मुकाबलों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ लियोनल मेसी हैं, जिन्होंने 31 मैच खेले हैं। इसके बाद लोथार मथाउस (25), मिरोस्लाव क्लोज (24), पाओलो मालदिनी (23), लुका मोड्रिच (23) और मैनुअल नोयर (23) हैं।
रिकॉर्ड
कुल 13 गोल में रोनाल्डो ने दिया है योगदान
रोनाल्डो ने विश्व कप में कुल 13 गोल में योगदान दिया है। उन्होंने 27 मुकाबलों में 11 गोल किए और 2 गोल में सहयोग (असिस्ट) दिया। उनके 11 गोल में से 4 पेनाल्टी पर आए हैं। 2026 विश्व कप में उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-K मुकाबले में गोल करते ही रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया था। वह फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए थे।
नॉकआउट
नॉकआउट में गोल दागने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
रोनाल्डो ने 41 साल 147 दिन की उम्र में नॉकआउट मुकाबले में गोल कर नया रिकॉर्ड बनाया। वह नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 40 साल की उम्र पार करने के बाद विश्व कप में गोल करने वाले वह कैमरून के रोजर मिला के बाद दूसरे फुटबॉलर हैं। रोजर मिला ने 42 साल 39 दिन की उम्र में गोल किया था। रोनाल्डो विश्व कप के मैच में एक से ज्यादा गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
पुर्तगाल
पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी
रोनाल्डो फीफा विश्व कप इतिहास में पुर्तगाल के सबसे सफल गोलस्कोरर भी हैं। 2026 विश्व कप के दौरान उन्होंने 11वां गोल कर महान खिलाड़ी यूसेबियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1966 विश्व कप में 6 मैचों में 9 गोल किए थे। विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोनाल्डो 11 गोल के साथ हंगरी के सांडोर कोक्सिस और जर्मनी के युर्गेन क्लिंसमान की बराबरी पर हैं।
अंतरराष्ट्रीय
रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा 146 गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुर्तगाल के लिए 233 मैच खेले हैं, जिनमें 146 गोल के अलावा 37 असिस्ट भी दर्ज किए हैं। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के साथ 3 बड़े खिताब जीते हैं। इनमें 2016 का यूरो कप खिताब और 2018-19 और 2024-25 में जीती गई 2 नेशंस लीग ट्रॉफियां भी शामिल हैं। रोनाल्ड लीग फुटबॉल में खेलते नजर आएंगे। वह अल-नासर के लिए खेलते हैं।